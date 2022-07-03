В Италии рассказали, зачем сохраняют общение с Россией Глава МИД Италии Ди Майо: Рим сохраняет общение с Россией через свое посольство

Фото: Gloria Imbrogno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо

Италия старается поддерживать «открытыми каналы» для общения с Россией через свое посольство, будучи уверенной, что только дипломатическим способом можно разрешить кризис на Украине, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. Как сообщает газета Corriere della Sera, посольство в ближайшее время не собирается закрываться.

С Москвой мы поддерживаем открытый канал через наше посольство, которое не прекращало работать, — сказал он.

Кроме того, министр иностранных дел Италии выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский несколько раз показывал свою готовность к двусторонним контактам с Россией, однако президент РФ Владимир Путин якобы постоянно отклонял подобные предложения.

Ранее Луиджи Ди Майо решил выйти из правящей в стране партии «Движение пяти звезд», потому что между ним и другими членами есть значительные разногласия по ситуации на Украине. Свое заявление о выходе из движения министр сделал во время пресс-конференции, которая прошла в Риме.