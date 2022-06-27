МИД Греции назвал «безосновательной» высылку восьми дипломатов из Москвы МИД Греции выразил сожаление в связи с «безосновательной» высылкой восьми дипломатов из России

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Представители МИД Греции назвали «безосновательным» решение российских властей о выдаче дипломатической ноты восьми сотрудникам греческого посольства в Москве. На сайте министерства подчеркивается, что данный поступок должностных лиц РФ «вызывает сожаление». По мнению сотрудников внешнеполитического ведомства Греции, их дипломаты отличались «профессионализмом» и «глубоким» чувством ответственности.

Выражаем глубокое сожаление в связи с решением российских властей объявить восемь сотрудников посольства Греции в Москве, а также генерального консульства в Москве персонами нон грата. Нет никаких оснований для решения российских властей о высылке сотрудников греческих дипломатических и консульских учреждений в России, — указали представители министерства.

Дипломаты также пообещали и далее прилагать усилия для продолжения деятельности в «особо сложных условиях».

Ранее в российском МИД сообщили, что Россия высылает восемь дипломатов Греции в качестве ответной меры. Послу Греческой Республики Екатерини Нассике был выражен протест из-за «конфронтационного» курса греческих властей по отношению к России. Отмечается, что Афины «осуществляли поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также объявили группу российских дипломатов в Греции персонами нон грата.

Днем ранее посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что эту страну нельзя назвать благоприятной для отдыха российских туристов. По его мнению, дело в нескончаемой волне русофобии. С аналогичным заявлением выступал директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, указавший, что во внешнеполитическое ведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян в Греции.