МИД Германии рассказал о расколе европейского общества

https://static.news.ru/photo/a5ee0dca-567d-11eb-b495-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Как для Соединённых Штатов, так и для Европы характерен раскол общества между общественно-политическими силами, которые не могут примириться друг с другом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге после беспорядков в Капитолии.

Во времена конкуренции супердержав Германии и Европе необходима сильная, способная к действию, обращённая к миру американская демократия. Поэтому мы должны совместно искать сотрудничество всех демократов против противников демократии как внутри наших обществ, так и за пределами, на мировой арене, — сказал он.

По его словам, так можно будет привлечь к ответственности людей, разжигающих вражду. Он отметил, что нападение на Капитолий, который назвал сердцем американской демократии, затронуло чувства многих людей.

В конце концов, мы, немцы, благодарны за нашу демократию после 1945 года особым образом США за их активное участие. Мы не должны и не будем это забывать. Тем серьёзнее шок от произошедшего, — подчеркнул он.

По словам дипломата, произошедшее не стало сюрпризом, так как действующий глава США Дональд Трамп пренебрёг решением избирательниц и избирателей стран и «прошёлся ногами по демократическим правилам игры».

Реакция из Пекина, Москвы на беспорядки в Вашингтоне, злорадство в Тегеране, Каракасе или Пхеньяне — они прискорбным образом говорят сами за себя в отношении того, во что это вылилось, — добавил Маас.

По его словам, это демонстрация медвежьей услуги, которую своим странам оказывают правые популисты. Он считает, что администрации избранного американского лидера Джо Байдена придётся приложить много усилий, чтобы восстановить доверие общества к демократическим институтам, однако само избрание Байдена и утверждение его на пост означает, что демократия выдержала атаку, передаёт РИА Новости.

6 января в США сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили штурм Капитолия, попытавшись сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Трампа обвинили в подстрекательстве к насилию и инициировали процедуру импичмента. Сам политик назвал призывы к объявлению ему импичмента «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Он предположил, что процедура вызовет «невероятный гнев», и подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не хотят насилия, писал NEWS.ru.