МИД Германии призвал журналистов уехать из России

Представитель Министерства иностранных дел Германии Себастиан Фишер выразил обеспокоенность по поводу безопасности немецких журналистов, работающих в России, и призвал их задуматься о возможном отъезде из страны, сообщает МК. Фишер уточнил, что настоящее время не является благоприятным для пребывания иностранных журналистов в России и рекомендовал им оценить свою безопасность и возможность продолжения работы в Германии.

Фишер также указал на то, что немецкое внешнеполитическое ведомство не рекомендует гражданам страны посещать Россию, и подчеркнул, что этот призыв касается и сотрудников СМИ.

Ранее правоохранительные органы Германии начали расследование в отношении сотрудников Министерства иностранных дел страны, которое в настоящий момент возглавляет Анналена Бербок. По данным журналистов, дипломатов подозревают в разрешении въезда в республику мигрантам с поддельными документами.

Также немецкий канцлер Олаф Шольц также заявил, что украинским беженцам нужно устраиваться на работу, чтобы остаться в стране. По словам политика, только трудоустройство обеспечит украинцам право и дальше проживать в Германии. Канцлер добавил, что, по официальной статистике, сейчас в ФРГ из десяти украинцев работой заняты только двое.