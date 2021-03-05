МИД Германии ответил на обвинения в ущемлении работы RT в стране

https://static.news.ru/photo/5e909872-7daa-11eb-95c2-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Немецкое правительство не влияло на Commerzbank, который прекратил работу с государственным российским агентством RT DE в Германии. Встречные угрозы МИД РФ не соответствуют сути произошедшего. Об этом заявили в МИД Германии.

Правительство ФРГ не оказывало ни в какой степени влияние на Commerzbank с целью прекращения деловых отношений с RT, и у нас нет информации от других бизнес-клиентов RT. Таким образом, угрозы российской стороны о жёстких ответных мерах не соответствуют сути случившегося, — заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, выступая на брифинге.

Он подчеркнул, что Москва не первый раз пытается возложить ответственность на Берлин за частноправовые отношения между RT DE и банками.

26 февраля немецкий Commerzbank письменно уведомил о закрытии счетов RT DE в Германии и агентства Ruptly. Финансовые операции через этот банк нельзя будет проводить с 31 мая.

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов официально предупредил статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера о возможных ответных мерах из-за отказа немецких банков обслуживать RT DE. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва может зеркально ответить в отношении немецких СМИ, если Германия не обеспечит нормальную работу российских СМИ.

Как писал NEWS.ru, Захарова считает заявления США о ситуации с «Радио Свобода» (признано иноагентом) вмешательством в работу судебной системы России.