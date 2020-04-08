МИД Германии ограничил использование приложения Zoom

https://static.news.ru/photo/933cdc16-79a0-11ea-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zoom Video Communications/facebook.com

Министерство иностранных дел ФРГ ограничило использование сотрудниками платформы видео-конференц-связи Zoom. В направленной работникам немецкого внешнеполитического ведомства внутренней записке указано, что проблемы с конфиденциальностью и защитой данных делают использование приложения небезопасным.

В письме также отмечается, что сотрудники МИД могут использовать Zoom в кризисных ситуациях в профессиональных целях на своих личных устройствах. Как поясняется, полностью запретить использование платформы невозможно, так как она широко востребована среди международных партнёров министерства.

На основании сообщений СМИ и наших собственных заключений мы пришли к выводу, что программное обеспечение Zoom имеет критические недостатки и серьёзные проблемы с безопасностью и защитой данных, — приводит газета Handelsblatt цитату из записки.

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска запретила сотрудникам использовать платформу Zoom, сославшись на значительные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Доступ к приложению им отключили в конце марта, писал NEWS.ru.