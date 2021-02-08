МИД Германии объявил дипломата РФ персоной нон грата

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство иностранных дел Германии объявило сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата в качестве ответной меры на действия РФ.

Россиянин будет выдворен из страны, говорится на сайте МИД ФРГ.

В соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата, — отмечается в сообщении.

Там отметили, что Берлин таким образом ответил на высылку сотрудника немецкого посольства в Москве. Дипломат Германии, которого обвинили в участии в акциях протеста, выполнял предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях задачу о законном получении информации о событиях на местах. Таким образом, Германия считает его высылку ничем не оправданной.

5 февраля стало известно, что двое представителей генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудник посольства ФРГ в Москве были объявлены в России персонами нон грата. Их обвинили в участии в митингах в поддержку политика Алексея Навального.

В ЕС раскритиковали данный шаг со стороны Москвы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал российские власти пересмотреть своё решение, подчеркнув, что не согласен с заявлением, что европейцы «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». В ответ официальный представитель МИД РФ назвала такое решение «вынужденной мерой», писал NEWS.ru.