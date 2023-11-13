МИД Германии исключило сокращение поддержки Украины со стороны Европы МИД ФРГ: Европа продолжит расширять и повышать поддержку Украины

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила на встрече с коллегами по Европейскому союзу в Брюсселе, что Европа не сократит помощь Украине. По ее словам, которые приводит ТАСС, планируется лишь расширение поддержки страны. Других подробностей, включая конкретные объемы поддержки, министр не привела.

Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать, — сказала дипломат.

При этом ранее сообщалось, что власти Германии намерены в следующем году увеличить военную помощь Украине в два раза — с €4 млрд до €8 млрд. Суммарный объем гуманитарной, финансовой и военной помощи украинской стороне от ФРГ за последние полтора года составил около €24 млрд.

В то же время правительство Германии и некоторые другие государства выступили против предоставления военной помощи Украине в размере до €20 млрд. Дипломат, пожелавший остаться неизвестным, подчеркнул, что документ о предоставлении помощи могут скорректировать из-за возражений членов объединения. По его словам, в ФРГ считают, что это слишком большие деньги: сам план пока рано списывать со счетов, однако у Германии «возникло много вопросов»