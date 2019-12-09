https://static.news.ru/photo/10897ad4-1a84-11ea-916e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AuswaertigesAmt/facebook.com

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мария Адебар сообщила, что участники саммита в «нормандском формате» обсудят «формулу Штайнмайера» на встрече, которая пройдёт в Париже.

По её словам, политики должны закрепить в письменном виде договорённости, которые касаются формулы. Она не стала раскрывать другие детали, так как встреча начнётся в ближайшее время, передаёт ТАСС.

«Нормандский формат», который существует с июня 2014 года, предусматривает проведение переговоров по ситуации на Украине с участием также представителей России, Франции и Германии.

Как писал NEWS.ru президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, в Париже встретится с лидерами Германии, РФ и Франции, чтобы поговорить о возможных шагах для достижения мира в Донбассе.