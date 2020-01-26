https://static.news.ru/photo/e54ce1b6-4072-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Fischer/dpa/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о необходимости борьбы с антисемитизмом. В нём он также призвал криминализировать отрицание холокоста.

Министр сообщил об увеличении случаев проявления антисемитизма в странах Европы. По данным Мааса, только в Берлине в 2019 году было зафиксировано около 400 инцидентов.

В свете таких цифр неудивительно, что почти каждый второй еврей в Германии уже задумывается о том, чтобы покинуть страну, — отметил политик.

Он добавил, что Германия планирует выделить в 2020 году 500 тысяч евро на защиту евреев. Помимо этого, он заявил о необходимости разработки чёткого плана действий, который будет включать в себя меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение мер защиты иудейских учреждений и просветительскую работу.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин призвал бороться с антисемитизмом, который может завершиться Освенцимом.