МИД ФРГ призвал не допустить зависимость Центральной Азии от России и Китая

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны Центральной Азии не должны оказаться в односторонней зависимости от России или Китая. По её словам, это не отвечает европейским интересам, сообщает РИА Новости. В понедельник, 10 января, Бербок провела переговоры с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Очевидно, что европейским интересам не отвечает односторонняя зависимость государств Центральной Азии от России или Китая. Поэтому здесь нужен диалог в Европе и между нашими странами, — сказала глава МИД ФРГ.

Главы МИД также обсудили ситуации на Украине и в Европе. Кроме того, Бербок подчеркнула, что Германия поддерживает Италию по острой миграционной проблеме.

Ранее Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2» была приостановлена, поскольку газопровод пока не соответствует требованиям Евросоюза. В интервью газете La Stampa политик подчеркнула, что правительство ФРГ всегда придерживалось точки зрения, что все энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям.

Бербок добавила, что ситуация вокруг газопровода носит «геополитический характер». В случае использования энергетической системы как оружия или проявления агрессии на территории Украины против России будут применены «жёсткие меры», заключила глава внешнеполитического ведомства.