МИД ФРГ оставил на усмотрение Киева включение Крыма в мирное соглашение Глава МИД ФРГ Бербок: Киев должен сам решить, будет ли мирное соглашение включать Крым

Фото: Любимов Андрей/АГН «Москва»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD заявила, что Киев должен сам решать, должно ли мирное соглашение с Россией включать обязательное условие по Крыму. Она отметила, что Украина имеет права на Крым, и это было причиной введения санкций против России в 2014 году.

Бербок подчеркнула, что Украина имеет право на самооборону, но решение о том, какие условия должны быть включены в мирное соглашение, должно быть принято самой Украиной. Она отметила, что ни германский министр иностранных дел, ни федеральный канцлер не должны указывать Украине, что делать со своей страной.

Ранее советник американского президента по безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США полагают, что вопрос принадлежности Крыма в будущем может быть пересмотрен, несмотря на позицию властей России о том, что данная тема «закрыта окончательно». При этом он подчеркнул, что непосредственно Вашингтон не собирается участвовать в обсуждении суверенных вопросов другой страны.

Ранее глава Крыма заявил, что в Ялте и Алуште могут появиться новые водохранилища. Аксенов пояснил, что ялтинский проект практически готов к реализации. По его словам, водохранилище станет первым в юго-западной части полуострова и позволит решить проблемы с сезонным водообеспечением.