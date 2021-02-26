МИД ФРГ назвал фальшивкой фото немецкого удостоверения Юлии Навальной

https://static.news.ru/photo/cff72b72-783f-11eb-8820-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Появившееся в соцсетях фото немецких документов, якобы принадлежащих жене российского оппозиционера Алексея Навального Юлии, является фальшивкой. С таким заявлением выступил МИД ФРГ.

Что касается курсирующей в социальных сетях фотографии, то речь идёт о фальшивке, — рассказал РИА Новости представитель МИД ФРГ.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев опубликовал фото предположительно удостоверения личности Юлии Навальной с немецким гражданством. Он отметил, что документ был выдан в 2019 году. Лебедев добавил, что Алексею Навальному, «как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы — слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани».

После публикации снимка руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что появившееся в Сети фото удостоверения является фейком. Он отметил, что оно было взято из журнала «Афиша». Позже то, что это фейк, подтвердил и Лебедев.

22 февраля стало известно, что жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась в Москву из Германии. Женщина вернулась в Россию без детей. Навальная не стала общаться с людьми, которые представились журналистами.

Ранее Юлия Навальная отбыла из московского аэропорта Домодедово рейсом во Франкфурт-на-Майне. При этом её адвокат Светлана Давыдова не смогла подтвердить или опровергнуть эти данные. Адвокат Навального Вадим Кобзев, который защищал его на заседании по делу «Ив Роше», также заявил, что у него нет информации о выезде жены подзащитного за пределы России. Позже немецкое издание Spiegel подтвердило прилёт Навальной. Официального подтверждения от самой Навальной или её представителей не поступало.

Как писал NEWS.ru, представитель Министерства внутренних дел России отказался отвечать на вопрос, подавала ли супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия уведомление о наличии у неё гражданства Германии. Ведомство этот вопрос «не комментирует».