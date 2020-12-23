МИД ФРГ: Германия не планирует новые санкции против Москвы по Навальному

https://static.news.ru/photo/2d39123c-44f6-11eb-ae20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин пока не рассматривает вопрос о введении новых санкций в отношении Москвы из-за опубликованного немецкими СМИ расследования подробностей инцидента с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что проведённое журналистами расследование лишь подтвердило те выводы, которые уже были сделаны ранее, и не даёт повода для введения дополнительных санкций в отношении РФ.

То, что теперь это было еще раз доработано и подкреплено журналистским способом, мы расцениваем как подтверждение. <...> Однако на этом основании не будет новых последствий, — приводит слова Мааса РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на своей большой пресс-конференции заявил, что если бы представители российских спецслужб действительно хотели отравить оппозиционера Алексея Навального, они бы довели дело до конца. Он высказал мнение, что обнародованное «берлинским пациентом» и рядом СМИ расследование о причастности к инциденту сотрудников ФСБ, которые якобы действовали по личному распоряжению российского лидера, есть не что иное, как измышления и легализация оперативных разработок западных спецслужб.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо. В полёте он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навального доставили в немецкую клинику Charité, где он находился до 23 сентября. Затем его из больницы выписали.

Сейчас он находится Германии, откуда хочет вернуться после полного восстановления. Его сторонники, как и представители Запада, уверяют, что Навальный был отравлен веществом типа «Новичок».