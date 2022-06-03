МИД Франции подтвердил гибель своего гражданина на Украине

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МИД Франции сообщил о гибели своего гражданина на Украине, передает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Обстоятельства гибели неизвестны. Сотрудник французского МИД напомнил о рекомендации для граждан Франции не приезжать на Украину из-за боевых действий на территории страны.

Мы получили скорбную новость о том, что французский гражданин получил смертельное ранение в ходе боевых действий на Украине, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

В конце апреля стало известно о гибели на Украине датского наемника, ему было 25 лет. Датские СМИ сообщали, что наемник на стороне Украины скончался после того, как попал под артиллерийский огонь под Николаевом.

Иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, рассказали, что им выдают плохое обмундирование и снаряжение, ранее написала американская газета The Washington Post. Боевики пожаловались, что несут большие потери. В публикации при этом сообщается, что наёмники симулируют травмы и намеренно ломают своё оружие. Автор материала указал на то, что военные из-за нехватки снаряжения, в том числе новых батарей, использовали незащищённые мобильные телефоны и приложения для быстрого обмена сообщениями.