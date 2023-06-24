В МИД Франции призвали граждан отказаться от поездок в Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД Франции рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Россию на фоне текущих событий, следует из сообщения, опубликованного 24 июня на сайте французского внешнеполитического ведомства. В нем утверждается, что обстановка в России, а также ситуация в сфере безопасности крайне нестабильны, в связи с чем маршрут до РФ является нежелательным.

Учитывая крайне нестабильную военную обстановку и ситуацию в сфере безопасности, а также решение о введении режима контртеррористической операции в Москве и некоторых регионах России, любые поездки в эту страну формально нежелательны, — говорится в сообщении.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

В департаменте образования и науки Москвы заявили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом мэра Сергея Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля.