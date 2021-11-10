МИД Франции обвинил Минск в попытке дестабилизировать ситуацию в ЕС

Франция готова рассмотреть возможность усиления санкций против Белоруссии в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции, предаёт ТАСС. Он считает, что Минск намеренно создал такую ситуацию для дестабилизации ЕС.

Белорусский режим подпитывает нелегальный трафик мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС… Именно поэтому Франция выступает за скоординированную и общую защиту наших внешних границ и готова рассмотреть усиление мер против белорусского режима, конкретных лиц и учреждений, причастных к трафику мигрантов, — сказал он.

По словам представителя МИД Франции, этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем совещании министров иностранных дел Евросоюза 15 ноября.

В свою очередь в польском парламенте призвали ввести санкции и против России.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил , что Россия имеет «далекоидущие цели» в миграционном кризисе на границе Польши и Белоруссии. Одна из них состоит в дестабилизации Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами ЕС начался в мае, когда президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. При этом в районе пункта пропуска «Кузница», где 8 ноября происходили попытки прорвать границу, ситуация относительно спокойная. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.