МИД Франции назвал условия переговоров России и Украины МИД Франции: условия переговоров России и Украины должен определять Киев

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В Министерстве иностранных дел Франции, комментируя намерение Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявили, что их условия должен определять Киев. Ранее Анкара сообщала о готовности организовать встречу России и четырех западных стран.

Наша позиция была ясна с самого начала: переговоры о прекращении боевых действий могут состояться только в то время и на тех условиях, которые определят украинцы, — заявили в МИД Франции.

Накануне председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной. По его словам, их приостановка была предсказуема, однако диалог «в тот или иной момент», по всей вероятности, возобновится.