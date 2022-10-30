МИД Франции назвал безосновательными обвинения России в адрес Британии

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МИД Франции заявил, что обвинения России в адрес Великобритании в связи с атакой ВСУ в Севастополе не имеют оснований и веских доказательств. В Минобороны России утверждают, что подготовка нападения осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов.

Обвинения, выдвинутые Россией в субботу, 29 октября, против Соединенного Королевства, не основаны на каких-либо веских доказательствах и не имеют под собой никаких оснований, — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Каких-либо доказательств непричастности британской стороны к произошедшему Париж не привел, а также обвинил Россию в «искажении реальности».

Украинские воздушные и морские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе, накануне утром. В Минобороны России сообщили, что нападение было отражено, все дроны уничтожены. В результате атаки получили незначительные повреждения морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В ведомстве добавили, что атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности вдоль «зернового коридора». В связи с этим Россия приостанавливает свое участие в продуктовой сделке.