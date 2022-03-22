МИД Франции: Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с продолжением спецоперации на Украине, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам. По его словам, новые ограничения могут быть выработаны в короткие сроки, а 24 и 25 марта Европейский Совет соберётся для обсуждения дальнейших мерам.

Собрание Совета Европы будет посвящено <...> шагам Европы, которые приведут к подорожанию военных действий для России, — сообщил Бон.

Другой важной темой станет признание главами государств первой в истории оборонной концепции «Стратегический компас ЕС», принятой вчера министрами иностранных дел. Участники Совета также обсудят смягчение последствий экономических и энергетических санкций против РФ.

Ранее глава МИД Словении Анже Логар заявил, что в целях усиления санкций Евросоюз может закрыть порты для российских кораблей и запретить импорт энергоносителей из РФ.

О планах закрыть порты для российских судов позднее рассказал министр сообщения Латвии Талис Линкайтс. По его словам, аналогичные меры рассматривают власти Литвы и Эстонии. Министр рассказал, что в Риге надеялись на принятие общего решения ЕС относительно запрета для судов из РФ, но некоторые страны сообщества выступили против данной меры.