МИД Финляндии избавится от российского департамента МИД Финляндии упразднит российский департамент

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МИД Финляндии

МИД Финляндии реформирует структуру региональных департаментов, в результате реорганизации в ведомстве будет упразднен департамент России, сообщила пресс-служба ведомства. В Хельсинки заявили, что реформа связана с геополитическими изменениями, при этом она не будет затрагивать финские представительства за рубежом.

Будут созданы три региональных департамента: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. <...> Россия перейдет в департамент Азии и Океании, — говорится в сообщении МИД Финляндии.

В дипведомстве отметили, что изменения учитывают усиление курса Украины в ЕС. В МИД Финляндии объяснили, что новая структура «лучше отражает текущую ситуацию» и ставит все государства — члены НАТО и страны ближайшего окружения ЕС под ответственность одного и того же департамента.

24 января МИД России объявил о прекращении действия межправительственного двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Документ был подписан в апреле 2012 года.

С конца 2023 года Финляндия приостановила работу всех КПП на границе с Россией. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявляла, что Москва не пострадает от закрытия границ, указав, что взаимная торговля с Финляндией и с Европой в целом уже деградировала.