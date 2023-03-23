МИД Финляндии разрешил транспортировку задержанных удобрений из России

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило провоз партии удобрений российскому кораблю Swem, задержанному в порту Котка, передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение ведомства. Ранее судно было задержано из-за подозрений в нарушении санкций Евросоюза.

Санкционное законодательство ЕС не препятствует импорту удобрений из России в Европейский союз или их транзиту через территорию ЕС. Другими словами, нет никаких ограничений на импорт или транзит удобрений, за исключением калийных, — говорится в документе.

В министерстве пояснили, что в ближайшие дни, но не позднее чем через неделю, судно выйдет из порта. Решение о его допуске по маршруту обосновано тем, что удобрения пойдут в третью страну, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.

Глава санкционного департамента МИД Финляндии Пиа Сариваара ранее поясняла, что груз может принадлежать олигарху, попавшему под рестрикции Запада. Активы таких граждан должны быть изъяты и заморожены в санкционном порядке. Исключения могут быть связаны с поставкой продовольствия третьим странам.