МИД Финляндии организовал курсы по антироссийским санкциям

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Элина Валтонен

Министерство иностранных дел Финляндии организовало обучающие курсы для всех желающих по антироссийским санкциям, заявила глава ведомства Элина Валтонен. Она подчеркнула, что это должно повысить эффективность ограничений, пишет EADaily. Глава МИД отметила, что после прохождения курсов представители бизнеса смогут «правильно применять санкции».

Санкции ЕС против России беспрецедентно обширны, что создает проблемы для многих операторов в практической реализации. С точки зрения эффективности санкций крайне важно, чтобы и компании, и власти знали, как их применять. Я надеюсь, что вводный курс поможет операторам правильно применять санкции, — пояснила Валтонен.

Двухчасовые обучающие курсы доступны для всех желающих. Для этого необходимо пройти регистрацию. После прохождения курса участнику выдадут сертификат, добавила глава МИД Финляндии. Валтонен до этого также сообщала, что таможня возбудила более 600 дел в связи с нарушением режима антироссийских санкций, принятых ЕС.

Финляндия ранее расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Решение вступит в силу 24 января 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина Финляндии.