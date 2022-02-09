МИД Финляндии: Хельсинки сохранят возможность присоединения к НАТО

Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на присоединение к НАТО. Принятие такого решения будет зависеть от реальной обстановки, учитывая изменения, происходящие в сфере безопасности в международном контексте, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Как отмечается в докладе правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для манёвра и возможностей выбора в национальном плане. Исходя из этого, мы сохраняем за собой возможность подать заявку на вступление НАТО, — заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг провёл пресс-конференцию, на которой представил своё видение отношений с Россией и проблемы расширения НАТО на восток. Он заявил, что политика открытых дверей для новых членов Альянса сохранится, добавив, что в НАТО поддерживают решение каждой страны делать суверенный выбор, и выделил Швецию и Финляндию, которые, по его словам, желают оставаться близкими партнёрами.

21 января состоялся продолжительный телефонный разговор между президентом Финляндии Саули Ниинистё и российским лидером Владимиром Путиным. Предметом разговора, проведённого по инициативе финской стороны, стали вопросы геополитики, включая европейскую безопасность и ситуацию на Украине.