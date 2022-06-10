В МИД Эстонии вызвали посла России из-за слов Путина В связи со словами президента России о Нарве МИД Эстонии вызвал посла РФ

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Эстония

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Владимира Липаева в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о городе Нарве, сообщает ТАСС. Накануне российский лидер заявил, что Европа не хотела признавать суверенитета над теми землями, которые Петр I отобрал у Швеции.

Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы, — говорится в тексте.

Накануне Путин на встрече с молодыми предпринимателями подчеркнул, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, «он возвращал». На территории, в том числе и Нарвы, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне.

Президент Финляндии Саули Ниинестё, пребывая с визитом на Аландских островах, внезапно отменил ужин с шведским королем Густавом XVI. Отмечается, что это произошло вскоре после слов Путина на встрече с молодыми предпринимателями. Глава России в ходе встречи затронул тему правления Петра I, заявив, что император, несмотря на военные конфликты со Швецией, ничего не захватывал, а возвращал.