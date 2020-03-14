https://static.news.ru/photo/0b579afc-65e1-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

МИД Эстонии просит жителей республики вернуться из-за рубежа на родину. В ведомстве считают, что граждане страны могут столкнуться со специальными мерами, принятыми другими государствами из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

Ситуация с распространением коронавируса и ограничительными мерами из-за опасности заражения меняется в мире слишком быстро. Возвращение в Эстонию может осложниться из-за прекращения транспортного сообщения, — приводит «Интерфакс» слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Накануне Таллин ввёл в стране режим ЧС из-за пандемии коронавируса. Он продлится до 1 мая, пока кабмин не примет другое решение. Запрещены публичные мероприятия, школы переводятся на дистанционное и домашнее обучение. Работу детсадов определяют руководители учреждений. Приостанавливается с 16 марта обучение по интересам. Необходимость действий будет оцениваться каждые две недели.

Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). 31 декабря 2019 года власти КНР официально сообщили об эпидемии неизвестного заболевания. К 14 марта заразились около 145 тысяч человек, 5,4 тысячи умерли, свыше 72 тысяч выздоровели. В России заболели 47 человек (44 — граждане РФ, два — Китая, один — Италии).

Как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране и поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики болезни.