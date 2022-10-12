МИД Эстонии призвал союзников Украины не бояться предупреждений России

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью CNN обратился к союзникам Украины и призвал не бояться российских предупреждений о красных линиях. По его мнению, западные страны должны увеличить помощь киевскому режиму и передать ему новые средства ПВО, «особенно до наступления зимы».

Нам не следует бояться. Что еще может произойти? <...> Ради человечества, ради нашей собственной безопасности Европа должна действовать, — сказал министр.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву. Он призвал американское руководство перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями. По словам дипломата, это лишь приведет к затягиванию конфликта.

Он добавил, что заявления Вашингтона о намерении продолжить оказывать поддержку Киеву воспринимаются как подтверждение участия США в конфликте. Антонов уточнил, что украинские военные используют западное оружие для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым домам.