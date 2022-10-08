МИД Эстонии приветствовал взрыв на Крымском мосту Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил спецназ Украины после взрыва на Крымском мосту

Фото: Елена Иванова/РИА Новости

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал взрыв на Крымском мосту, предположив, что за этим стоит украинский спецназ. Глава эстонского МИД напомнил, что киевские власти давно называли Крымский мост возможной целью удара, сообщает портал Delfi.

Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией, — сказал он.

По его словам, мост не разрушен, пострадали только два автомобильных пролета, однако, по мнению Рейнсалу, «остановка движения по объекту является положительным моментом».

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

В связи с инцидентом власти Крыма приняли решение организовать паромную переправу. Предполагалось, что она может стать альтернативой Крымскому мосту. Однако погодные условия не позволили запустить паромную переправу из Крыма 8 октября, сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко. Желающим перебраться на кубанский берег он рекомендовал искать ночлег.