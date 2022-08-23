МИД Эстонии предупредил сограждан об опасности поездок в Россию Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных провокаций

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу настоятельно советует гражданам страны избегать поездок в Россию, сообщила пресс-служба ведомства. Министр убежден, что якобы не исключены провокации против эстонцев.

В связи со значительно возросшей в последние дни агрессивной антиэстонской риторикой со стороны Российской Федерации, я хотел бы повторить предупреждение Министерства иностранных дел Эстонии о необходимости избегать любых поездок на территорию России, — заявил министр.

Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По данным силовиков, предполагаемая убийца выехала из России в Эстонию.

По словам Рейнсалу, его страна рассматривает заявления ФСБ как «провокацию РФ». По его мнению, таким образом Россия пытается оказать давление на Эстонию за поддержку киевского режима.

Позже главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Эстония вряд ли выдаст подозреваемых в убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Она подчеркнула, что в России есть люди, которые захотят «полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина».