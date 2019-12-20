https://static.news.ru/photo/e7872058-24c1-11ea-9777-fa163e074e61_660.jpg Урмас Рейнсалу Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обещает объяснить уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ ограничения деятельности российского новостного агентства Sputnik (принадлежит МИА «Россия Сегодня») на территории прибалтийской республики.

Рейнсалу также утверждает, что Sputnik — «пропагандистское агентство, а не журналистское издание», пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на рассказ представителя российского государственного СМИ Sputnik Estonia о давлении со стороны эстонских властей. По его мнению, в Эстонии боятся правды.

Сотрудники Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, подпадающих под ограничения.