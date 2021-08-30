МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату

Эстония решила не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из РФ эстонского дипломата, передаёт ТАСС.

В ведомстве подчеркнули , что в дипломатии «принято отвечать на высылку дипломата высылкой дипломата». В данном случае МИД прибалтийской страны хочет положить конец сложившейся ситуации и рассчитывает, что РФ «воздержится от дальнейшей эскалации».

Ранее МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата. Подобное решение было принято в ответ на высылку консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который был задержан сотрудниками ФСБ. Он пытался получить материалы закрытого характера от россиянина. Представители спецслужб подчеркнули, что «данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника».

Политику эстонских властей раскритиковал бывший премьер-министр республики Тийт Вяхи. По его мнению, Таллин делает всё, чтобы разозлить Россию. Он призвал отказаться от такой стратегии в пользу сотрудничества с Москвой.