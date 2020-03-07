https://static.news.ru/photo/e09a51fa-60a0-11ea-a055-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Киев должен начать выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе. Такое мнение высказала полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

При этом она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский предпочитает путь вооружённого противостояния и агрессивную риторику своего предшественника.

Президент Украины продолжает демонстрировать не только во внутреннем медиапространстве, но и международному сообществу, как оригинально он понимает свои обязательства по документам, одобренным странами-гарантами и Советом Безопасности ООН, — подчеркнула политик.

Она призвала нынешнюю украинскую администрацию выполнить все договорённости и предоставить республике особый статус, который будет закреплён в Конституции, передаёт РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Ранее украинский лидер предложил перейти к гибкому подходу к выполнению Минских соглашений. По его словам, изменения в некоторых пунктах не могут привести к каким-то плохим последствиям.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова Зеленского, касающиеся необходимости пересмотра Минских договорённостей.