МИД Чехии: подозреваемые во взрывах в Врбетице попали на видео

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Первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что подозреваемых во взрыве в Врбетице зафиксировала камера видеонаблюдения, поэтому полицейские с самого начала знали, как они выглядят. После инцидента в британском Солсбери с семьей Скрипалей стало понятно, кто они такие.

О двух мужчинах, которых полиция связывает со взрывами в конце 2014 года на складе во Врбетице, было известно с самого начала, в этом помогла видеокамера. О том, что речь идёт о сотрудниках ГРУ, стало понятно в 2018 году, когда были определены их личности в связи с попыткой отравления Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», — заявил Гамачек в эфире Чешского ТВ.

По его словам, взрывы в Врбетице произошли не по плану. Так, второй взрыв прогремел, когда находящееся на складах вооружение уже должно было быть в Болгарии, куда его планировали вывести. Он также пояснил, что чешские силовики активно сотрудничали с зарубежными партнёрами.

Взрывы на складах прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Во время первого взрыва погибли два человека. Тогда на складе находилось 58 тонн боеприпасов, во время второго — 98 тонн военных материалов.

Как писал News.ru, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер страны Ян Гамачек во время экстренной пресс-конференции сообщили, что высылают из страны 18 российских дипломатов, которые якобы являются офицерами спецслужб и причастны к взрыву в 2014 году. Позже чешская полиция объявила в розыск россиян Александр Петрова и Руслана Боширова. В чешских СМИ утверждается, что они были на месте взрыва. Широкую известность эти россияне получили после инцидента со семьёй Сергея Скрипаля.

4 мая 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ, осуждённый в России за госизмену, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти утверждают, что к инциденту причастны российские спецслужбы, а россияне Петров и Боширов будто бы являлись агентами этих спецслужб. 5 сентября 2018 года года прокуратура Британии заочно предъявила им обвинения. Позже россияне дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть достопримечательности. При этом про семью Скрипалей до инцидента они ничего не знали.