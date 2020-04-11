МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/217c022c-7b72-11ea-af4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Libor Sojka/CTK/Global Look Press

МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге. Дипломаты надеются, что муниципальные власти всё же будут бережно обращаться с монументом.

Министерство по этому поводу распространило заявление, в котором говорится, что Чехия «чтит память» красноармейцев, погибших за освобождение страны от фашистов. И, несмотря на то, что памятник Коневу попадает под действие Соглашения о дружественных связях и сотрудничестве между Чехией и РФ от 1993 года, перенос памятника документу не противоречит.

Кроме этого МИД выразил несогласие заведённым в России уголовным делом в отношении чешских чиновников. Дипломаты считают недопустимым «преследование» иностранным государством представителей местных властей за их действия.

Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии, — подчёркивается в заявлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. По словам внучки маршала Елены Коневой, планы по сносу памятника её деду чехи вынашивали уже несколько лет.