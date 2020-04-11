МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу

МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге. Дипломаты надеются, что муниципальные власти всё же будут бережно обращаться с монументом.
Министерство по этому поводу
Кроме этого МИД выразил несогласие заведённым в России уголовным делом в отношении чешских чиновников. Дипломаты считают недопустимым «преследование» иностранным государством представителей местных властей за их действия.
Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии, — подчёркивается в заявлении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. По словам внучки маршала Елены Коневой, планы по сносу памятника её деду чехи вынашивали уже несколько лет.
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