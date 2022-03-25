МИД Чехии: необходимо сохранить элементарные дипотношения с Россией

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Украинские военные при отступлении разгромили лабораторию Чернобыльской АЭС, оставив там дорогую технику и радиоактивные материалы. Об этом RT рассказали российские военнослужащие, охраняющие станцию. При этом украинская сторона обвинила в содеянном войска РФ.

По словам одного из собеседников издания, в кабинетах и помещениях был беспорядок. Вся дорогая оргтехника и бытовая техника остались на месте. В документах, которые вёл персонал лаборатории, последние записи датированы...