МИД Чехии: необходимо сохранить элементарные дипотношения с Россией
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:09, 26 марта 2022
Ян ЛипавскийФото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
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В МИД Чехии сообщили, что страна намерена сохранить «хотя бы минимальный уровень» дипломатического взаимодействия с Россией, об этом заявил в интервью агентству ČTK министр иностранных дел республики Ян Липавский. Ранее Чехия приостановила работу российских консульств на своей территории.
Из Чехии уже выехали 14 российских дипломатов, и нет пространства для какого-то дальнейшего снижения в том случае, что мы хотим сохранить хотя бы элементарные дипломатические отношения с РФ, чего мы хотим, исходя из многих практических причин. Контакты в столь сложной ситуации между государствами желательно поддерживать, — сказал чешский министр.
24 февраля было объявлено, что Чехия закрывает два российских консульства в Карловых Варах и в Брно, а также чешские консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на фоне эскалации ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Пётр Фиала. Прага отозвала своих послов из России и Белоруссии для консультаций. Кроме того, Чехия приостановила выдачу виз российским гражданам.