МИД Чехии назвал сроки введения COVID-паспортов в ЕС

https://static.news.ru/photo/d06d1a64-80da-11eb-a2c6-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек прокомментировал разработку проекта COVID-паспортов в Евросоюзе. Он назвал сроки, в которые может быть введён такой документ.

По его словам, уже в мае «зелёный пропуск» может начать действовать на территории ЕС.

Проект таких паспортов будет готов в Еврокомиссии к 17 марта. А их использование может начаться уже в мае. В любом случае, необходимо функциональное решение для летних путешествий. Идеальным было бы совместное решение и общие правила для всех стран ЕС, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что документ будет доступен в электронном виде. В нём будут отмечены данные о наличии прививки от COVID-19 и проведённых тестах на вирус.

Таким образом, возникнет инструмент, который будет способствовать путешествиям и служебным поездкам в рамках Евросоюза, — добавил он.

Глава МИД напомнил, что в Израиле уже действует подобная система, которая носит название «цифровая зелёная карта». Обладатели такого документа могут помещать Грецию. Аналогичным образом работает технология посещения Кипра британцами. Дипломат уверен, что это может стать примером для европейских стран, передаёт РИА Новости.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК 17 марта планирует представить первый проект паспортов вакцинации от коронавируса в Европейском союзе. При этом документ получит название «зелёный электронный пропуск».

О том, что Брюссель приступил к разработке программы по внедрению «зелёных пропусков» для обеспечения безопасных поездок, стало известно 1 марта после высказываний Мамера. В документе будет отмечаться факт вакцинации от COVID-19, данные о наличии иммунитета к вирусу, в том числе после перенесённой болезни, а также результаты ПЦР-теста на коронавирус. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики находятся в зависимости от туристического сектора, писал NEWS.ru.