МИД Британии предупредил граждан о протестах в России

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Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало рекомендации для граждан своих стран в связи с планирующимися 31 января акциями в поддержку Алексея Навального.

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России акций 23 января. Эта информация предназначалась для американских граждан, которым рекомендовали избегать мест проведения митингов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство «будет отвечать» на этот шаг.

В посольстве ответили, что это стандартная консульская практика представительств многих стран, которая позволяет обеспечить безопасность находящихся в РФ американцев.

Акции в поддержку Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.