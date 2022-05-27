МИД Британии опасается угрозы Западу в случае победы России на Украине Глава МИД Британии Трасс: если Россия одержит победу на Украине, Запад не будет в безопасности

Лиз Трасс / Фото Ddp Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные страны никогда не смогут чувствовать себя в безопасности, если Россия одержит победу в конфликте на Украине, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в Праге, пишет ТАСС. Она добавила, что действия РФ «не только направлены против украинского народа, но и свободы, суверенитета и верховенства права на Западе».

Мы должны гарантировать, что Украина победит в этой великой борьбе за свободу, — сказала Трасс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что российские войска добиваются существенного прогресса в Донбассе. По его мнению, в этой связи Украине необходима поддержка Запада, который должен ее оказать как минимум из-за «невероятного героизма украинского народа».

До этого в Британии выступили за поставку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).