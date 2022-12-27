МИД Болгарии вызвал посла России для разговора насчет журналиста Грозева

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Элеонора Митрофанова

Посла России в Софии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД Болгарии, передает ТАСС. Причиной вызова стало возбуждение уголовного дела в России против главного расследователя Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) гражданина Болгарии Христо Грозева.

Меня пригласили в четверг в МИД обсудить актуальные вопросы, основная тема, полагаю, будет касаться проблем с изучением болгарского языка в новых регионах России, о чем уже говорили в болгарском парламенте. Также, вероятно, будет обсуждаться вопрос о болгарском журналисте Христо Грозеве, которого МВД России объявило в розыск, — сообщила Митрофанова.

26 декабря против Грозева возбудили уголовное дело о фейках в отношении ВС РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса). Ранее МВД объявило журналиста в федеральный розыск.

В июле ФСБ России сообщила, что Грозев является одним из участников операции украинских разведчиков по угону российских военных самолетов. В ведомстве считают, что он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который согласился угнать воздушное судно.

По версии следствия, журналист вел переписку с представителем украинской разведки, через своего координатора нашел двух девушек, которые в Липецке встретили приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб. Тот же, как утверждается, привез аванс в сумме $4 тысяч для российского летчика.