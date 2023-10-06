МИД Австрии вызвал российского посла в Вене

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Министерство иностранных дел Австрии вызвало российского посла в Вене Дмитрия Люблинского, сообщается на странице дипломатического ведомства в Twitter (X). Представители МИД подчеркнули, что дипломата вызывают в связи с ситуацией в Харьковской области. Ранее украинские политики обвинили Россию в нанесении ударов по региону.

Посол России в Вене только что был вызван, — говорится в сообщении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что российские вооруженные силы не наносят ударов по гражданским объектам в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Таким образом он отреагировал на сообщения о гибели мирного населения в населенном пункте Гроза в Харьковской области. По данным Министерства внутренних дел Украины, в результате обстрела погибли 50 человек, снаряд попал в местный магазин.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что неудачная высадка украинского десанта в Крыму и взрыв в Харьковской области используются президентом Украины Владимиром Зеленским для получения нового денежного транша. По мнению политика, глава государства намеренно провоцирует эскалацию конфликта.