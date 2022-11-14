МИД Австрии выступил за переговоры между Москвой и Киевом

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Шалленберг

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг выступил за переговоры между Москвой и Киевом. По его словам, дверь для урегулирования конфликта «должна оставаться открытой», передает РИА Новости.

Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров, — заявил Шалленберг.

Министр добавил, что по его мнению, время для этих переговоров пока не пришло. Шалленберг указал на то, что соответствующее решение должно быть принято в Киеве и в Москве.

Дипломат также подчеркнул, что в вопросе будущих отношений с Россией «молчаливого возвращения к статус-кво также быть не может». Шалленберг объяснил это тем, что «географию, историю не изменить», и невозможностью отмены культуры в отношении РФ.

В октябре The Hill сообщало, что австрийские власти выступили с предложением провести у себя переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поддержав при этом контакты с Россией.