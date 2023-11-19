МИД Австрии высказался по поводу участия Лаврова в СМИД ОБСЕ в Скопье МИД Австрии выступил за участие Лаврова в СМИД ОБСЕ в Скопье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пригласить министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ — это правильное решение, заявил Presse министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг. По его мнению, переговоры с Лавровым в рамках ОБСЕ необходимы, а Европе пора трезво взглянуть на мир в целом и на внешнюю политику в частности.

Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего <...> ОБСЕ — это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы, — отметил Шалленберг.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия после годовой паузы получила приглашение на ежегодную встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

В прошлом году Польша, принимавшая заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, не разрешила делегации РФ посетить встречу. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда заявил, что Запад хоронит ОБСЕ, намеренно возводя разделительные линии.