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МИД Австрии вызвало российского посла

17:39, 04 апреля 2022
МИД Австрии вызвало российского посла
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Глава австрийского МИД  Александер Шалленберг заявил, что снова вызвал посла России Дмитрия Любинского, сообщили РИА Новости. 

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