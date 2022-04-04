МИД Австрии вызвало российского посла

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Михаил Щипанов
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Глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что снова вызвал посла России Дмитрия Любинского, сообщили РИА Новости.
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Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией, написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.
Латвия сократит дипломатические отношения с РФ. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что литовское правительство намерено понизить уровень дипломатического представительства...