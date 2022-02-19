МИД Австрии и ФРГ порекомендовали своим гражданам покинуть Украину

Внешнеполитические ведомства Австрии и Германии выпустили предупреждения для своих граждан об опасности поездок на Украину и рекомендовали им покинуть территорию страны, говорится на сайтах министерств. При этом МИД Австрии допускает посещение западных регионов Украины.

Предупреждение о поездках на Украину, за исключением западных областей — Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой <....> Срочно рекомендуется покинуть Украину, за исключением этих западных регионов, — говорится в предупреждении МИД Австрии.

Настоятельно призывает покинуть страну и МИД Германии.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что посольство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. При этом дипломаты призвали всех граждан страны покинуть Украину немедленно, пока ещё доступен коммерческий транспорт. Отмечается, что эти меры связаны с наращиваем российских войск на границе с Украиной.

Накануне вечером, 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.