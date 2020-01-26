https://static.news.ru/photo/ac38bb68-3fe4-11ea-99c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com

Министр внутренних дел Австрии Александр Шелленберг рассказал о своём видении роли России в долгосрочной перспективе безопасности европейских стран.

Глава МИД отметил стремление Австрии быть в хороших отношениях и с трансатлантическими партнёрами, и с Российской Федерацией. Также он отметил, что Соединённые Штаты являются частью западного сообщества, которым не стала Россия.

Ведь была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Россия, однако, выбрала свой собственный путь, — цитирует Шелленберга Wiener Zeitung.

Министр поддержал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в его мнении о том, что стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против неё.

Как писал NEWS.ru ранее, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, должна заплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.