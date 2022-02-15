Microsoft создала канал связи для правительства Украины после кибератаки

Microsoft создала безопасный канал связи для правительства Украины с целью обмена информацией, сообщает Washington Post со ссылкой на представителя компании. Решение было принято после кибератак на украинские правительственные сайты.
Как
О кибератаке на сайты госорганов Украины стало известно утром 14 января. Из-за хакерской атаки не работали сайты ряда министерств.
Накануне DDoS-атаке подвергся ряд украинских сайтов, среди которых были ресурсы Минобороны, Вооружённых сил, Приватбанка и Ощадбанка.
До этого неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и на компьютерах будут уничтожены. Неизвестные хакеры заявили, что это расплата за «прошлое, настоящее и будущее» страны. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.