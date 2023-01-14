Премьер-министр Греции допустил поставки газа на Украину

Фото: shutterstock

Греция может стать поставщиком газа на Украину после завершения конфликта, предположил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По его словам, Киев будет нуждаться в топливе, но вряд ли получит его из России, передает ТАСС.

Греция становится воротами для поставок природного газа, который удовлетворяет не только наши потребности, но и потребности Балкан и, почему бы и нет, — Восточной Европы. Почему бы и не Украины? — цитирует агентство слова премьера.

В декабре Мицотакис заявил, что Греция может помочь Европе стать независимой от российского газа, так как Афины активно ведут поиски месторождений углеводородов. В частности, таковые уже обнаружены к юго-западу от Крита и к юго-западу от Пелопоннеса.

В начале осени Мицотакис предупреждал сограждан о необходимости подготовиться к «очень трудной зиме» в связи с подорожанием газа. При этом в повышении цен на топливо он обвинил российского лидера Владимира Путина. Премьер подчеркнул, что его государство продолжит оказывать всяческую поддержку Украине, поскольку страна «выбрала свободу и демократию».