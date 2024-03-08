МФВ озвучил сроки заседания по выделению транша Украине МФВ: заседание по выделению Украине $880 млн пройдет во второй половине марта

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Дата заседания совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине транша на $880 млн пройдет во второй половине марта, заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на брифинге. Конкретного числа, когда пройдет обсуждение финансовой помощи Киеву, озвучено не было.

Журналисты также попросили Козак прокомментировать закон о корпоративном управлении, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель МВФ назвала его знаковым для всей страны.

Что касается закона о корпоративном управлении, то принятие того, что мы считаем знаковым законом о корпоративном управлении, является очень важным шагом на пути к укреплению государственных предприятий в Украине. Закон усиливает роль наблюдательных советов и приближает украинское законодательство к стандартам стран ОЭСР, — отметила Козак.

Ранее пресс-служба МВФ сообщила о достижении договоренности о выделении Украине очередного транша по линии механизма расширенного кредитования. Соглашение на рабочем уровне предполагает выделение Киеву суммы в размере $880 млн. Договоренности должны быть одобрены руководством фонда и советом исполнительных директоров.