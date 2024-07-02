Международная НПО требует расследовать убийство журналиста Садыкова в Киеве «Репортеры без границ» потребовали найти убийц журналиста Садыкова в Киеве

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Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала найти и привлечь к ответственности убийц застреленного в Киеве казахстанского журналиста Айдоса Садыкова, такое сообщение размещено на странице НПО в соцсети Х. Организация также выразила соболезнования родным убитого.

Журналист Айдос Садыков, беженец в Киеве, застреленный на улице вооруженными людьми из Казахстана, умер после 14 дней пребывания в коме. RSF выражает соболезнования его семье. Виновные и подстрекатели этого чудовищного убийства должны быть найдены и привлечены к ответственности, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали в Казахстане одного из двух подозреваемых в убийстве местного оппозиционного блогера Айдоса Садыкова, произошедшем в Киеве. Речь идет об Алтае Жаканбаеве, которому до этого было предъявлено обвинение. Он самостоятельно обратился в отделение полиции, где был допрошен.

В конце июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых в нападении. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Астана готова сотрудничать с украинскими правоохранительными структурами для поиска подозреваемых, в том числе по линии Интерпола.