Лишение телеканала «112 Украина» лицензий на эфирное вещание нарушает принцип свободы СМИ. Такую позицию высказал генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже.
Он назвал действия национального регулятора безосновательными.
Мы очень обеспокоены этим решением, — цитирует Белланже ТАСС.
Отказать в продлении лицензии на вещание в цифровом формате DVB-Т2 в пяти регионах страны постановил Украинский национальный совет по телевидению и радиовещанию. Как писал News.ru, проект приказа озвучил представитель регулятора Сергей Костинский, члены Нацсовета предложение поддержали единогласно.