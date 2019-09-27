Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Киева об опасности восстановления авиасообщения с РФ и предложил Украине переместиться в Тихий океан.

Сенатор также поинтересовался, считают ли киевские власти столь же опасными для украинцев российский газ или русский язык. А газовый транзит не опасен? Или наш газ? А говорить на русском, как...